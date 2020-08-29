Народный артист СССР Владимир Андреев умер в возрасте 90 лет

В субботу, 29 августа, умер народный артист СССР, актер и режиссер Владимир Андреев. Как сообщает «МК», артист скончался у себя на даче. Совсем недавно — 27 числа — ему исполнилось 90 лет.

Напомним, что Андреев был президентом Московского драматического театра имени Ермоловой, а также полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Он снимался в таких советских картинах, как «Ночной патруль», «Сказка о царе Салтане», «Калиф-аист» и многих других. В качестве режиссера снял ряд фильмов-спектаклей.

Мужчина дважды был женат на актрисах: Наталье Архангельской и Наталье Селезневой. У него остались дети и внуки.

Прощание с актером состоится, предположительно, в среду, 2 сентября.