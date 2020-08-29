Такая разная Ирина: в Сети появились четыре эффектных образа Шейк с яркими вариантами макияжа

34-летняя супермодель Ирина Шейк является лицом многих модных домов и брендов, появляется на обложках множества глянцевых изданий, а также выходит на подиумы главных модных событий мира фэшн-индустрии. Поэтому неудивительно, что со знаменитостью работают лучшие мастера бьюти-сферы. И на странице одного из самых признанных визажистов Пэт Макграт появилось видео с разными перевоплощениями Шейк.

Топ-модель под кистью звездного мейкапера становится нежным ангелом или роковой соблазнительницей, утонченной леди или скромницей. Но то, что во всех образах топ-модель прекрасна, отметили многие подписчики.

«Восхитительная», «О эти губы!», «Красавица», «Ирина мой фаворит», «Потрясающая девушка!», «Ошеломительно!», «Как она прекрасна», — пишут восхищенные читатели.

Кстати, Шейк украсила собой сентябрьскую обложку итальянского Vogue вместе с еще 99 персонами. Впервые за 128-летнюю историю бренда 100 людей получили по обложке – проект Vogue Hope рассказывает о героинях современности и их историях, а также раскрывает их устами понятие «надежда».