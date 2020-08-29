На восстановлении: Елену Кондулайнен перевели из больницы в реабилитационный центр

В Театре Луны ожидают, что актриса Елена Кондулайнен сможет прийти на сбор труппы 10 сентября.

Как сообщает «Комсомольская правда», на днях артистку выписали из больницы и направили в реабилитационный центр, где она приходит в себя. Коллеги Кондулайнен ждут ее возвращения, чтобы продолжить постановку спектакля «Шпионка» с нею в главной роли. Напомним, несколько недель назад, когда только началась работа на этой пьесой, у Елены случился инсульт.

62-летней актрисе стало плохо во время вечеринке в ресторане в московском парке Горького. Женщина как раз произносила тост перед своими коллегами. На скорой ее доставили в реанимацию Боткинской больницы. Позже в медучреждении со звездой случилась еще одна беда — она поскользнулась, упала и сломала руку.

Добавим, что заслуженная артистка России Елена Кондулайнен играла в фильмах «Сто дней до приказа», «8 первых свиданий» и в сериале «Интерны».