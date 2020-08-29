Артемий Лебедев и Николай Расторгуев получили государственные награды

Президент России отметил вклад этих деятелей в развитие страны.

29 августа на портале правовой информации появился указ президента РФ о вручении государственных наград. Владимир Путин подписал документ о награждении нескольких десятков человек.

В частности, известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за свое участие в становлении и развитии российского сегмента интернета.

Лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев был удостоен ордена Александра Невского за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Также семи гражданам было присвоено звание Заслуженного артиста РФ. Еще двадцать стали заслуженными работниками культуры. Звания и награды получили также выдающиеся представители энергетической промышленности, транспорта, образования, здравоохранения и других сфер.