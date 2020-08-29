«Это из практических соображений»: Дубовицкая осудила Галкина за политический юмор

Как отметила телеведущая, ситуация в стране постоянно меняется и подобные номера быстро выходят из моды.

Телеведущая Регина Дубовицкая заявила, что ей не нравится политическая сатира, к которой порой прибегает в своих выступлениях юморист Максим Галкин.

«Это из практических соображений. Потому что сегодня над этим номером с такой политической сатирой смеется зал, а завтра – ситуация в стране поменяется, и этот номер уже никому не будет интересен». Регина Дубовицкая

Как отметила Дубовицкая, ей больше интересны номера, которые были сняты, к примеру, 30 лет назад и где не шутят над политиками. По ее словам, даже если их сегодня показать, то они все равно будут пользоваться большим успехом у публики, сообщает «Собеседник».

Напомним, что перед пандемией в некоторых выступлениях Максима Галкина проскакивала политическая тематика. Он смеялся над властью и остро шутил на некоторые политические темы. Позже это привело к жаркой дискуссии на тему, есть ли цензура на федеральных каналах.