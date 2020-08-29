Демис Карибидис поделился редким снимком с красавицами-дочками и маленьким сыном

Резидент «Камеди клаб» Демис Карибидис в Instagram опубликовал редкий кадр, на котором можно увидеть его наследников. На фотографии он запечатлен с двумя дочками и сыном.

«Папа давай сфоткаемся пока солнце не закончилось». Нуууу… Ради такого снимка». Демис Карибидис

«Просто огонь», «Ваши дети лучшее, что с вами случилось в этой жизни», — отреагировали в комментариях пользователи.

Напомним, что Демис Карибидис счастлив в браке со своей женой Пелагеей. Предложение руки и сердца девушке он сделал в 2013 году на сцене юбилейного фестиваля «Неделя высокого юмора». Спустя год пара официально расписалась. В 2015 году жена подарила Кирибидису дочь Софико. Еще через два года родилась Доротея. Сын в семье звезды появился в 2019 году. Карибидис сегодня счастливый многодетный отец.

Добавим, что за плечами Карибидиса есть и работы в кино. Он, к примеру, снялся в сериале «Универ. Новая общага», также играл в сериале «Море. Горы. Керамзит».