«Ты самая лучшая на свете!»: Степан Меньщиков поделился фото с выписки жены из роддома

Участник скандального проекта «Дом-2» Степан Меньщиков в Instagram разместил снимок, который был сделан на выписке его жены Ангелины Монах из роддома. На кадре счастливый глава семьи в медицинской маске держит ребенка на руках. Рядом стоит его жена.

«Дорогая моя Гелечка! Благодарю тебя за нашу любимую дочку. За твою силу и терпение. Ты самая лучшая на свете. Очень тебя люблю!»

Степан Меньщиков

«Примите от всех фанатов поздравления. Живите счастливо и богато», «Поздравляем с рождением дочки. Счастья, здоровья и любви», «Поздравляю вас с рождением принцессы. Степан — настоящий ювелир», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ангелины Монах есть двое детей от предыдущих отношений. У Степана Меньщикова также есть ребенок от предыдущего брака. Интересно, что дочь Степана Меньщикова и Ангелины Монах стала уже тринадцатым ребенком, который родился у участников популярного шоу «Дом-2».