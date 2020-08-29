Машков на фоне слухов о «чистке рядов» поделился фото в обнимку с актрисами Театра Табакова

Художественный руководитель Театра Олега Табакова актер и режиссер Владимир Машков в Instagram поделился красивыми кадрами с актрисами своего театра. На фотографиях можно увидеть Яну Сексте, Анастасию Тимушкову, Ксению Утехину и Арину Автушенко.

На кадрах Машков обнимается с актрисами. Возможно, этим он хотел подчеркнуть, что в его детище царит мир и добро и не происходит никаких театральных войн, как сегодня часто пишут журналисты.

«Цветы театра Табакова. Солнечных выходных, товарищи!»

Владимир Машков

Напомним, что в последнее время ходят слухи о так называемой «чистке рядов» Владимиром Машковым в театре. Как известно, из культурного учреждения ушел актер Максим Матвеев. Он уехал жить в Санкт-Петербург. На отдельный договор была переведена актриса Роза Хайруллина. Такие же договора заключены еще с тремя артистами, имена которых не разглашаются. При этом Машков активно вливает «свежую кровь» в театр. Он ввел в труппу сразу шесть молодых актеров.