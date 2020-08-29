Серьги Dior, очки Chanel и обувь от Gucci: Бородина похвасталась люксовыми обновками

Бессменная ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина в отпуске за это лето побывала дважды. Сначала семья звезды отдохнула в Сочи, куда отправилась своим ходом, на машине, а через некоторое время уже посетила Крым. Оба путешествия теледиве понравились, и она с удовольствием делилась впечатлениями со своими читателями в микроблоге.

Отпуск закончился вместе с августом, и по прилете домой Бородина первым делом поспешила на шопинг. Телезвезда ранее признавалась, что страдает от этой приятной девичьей зависимости, и даже в самоизоляции не смогла ограничить себя в покупках. На этот раз соведущая Бузовой заглянула в бутики Dior, Chanel и Gucci. Что именно приобрела Бородина, она с удовольствием рассказала в stories своего Instagram.

«Серьги уже на мне, еще ремень купила. Здесь кеды. Классные? – распаковывая заветные коробочки, перечисляла Бородина. И остановилась на обуви: «Вот эти босоножки очень ждала рыжие, но рыжих не дождалась. Только черные. Но они офигенные, тоже очень клевые!».

Кроме того, Ксения купила две пары очков – Chanel взаимен поломавшихся в отпуске, и Valentino. И, конечно же, показала, какой все-таки головной убор в итоге приобрела. Это оказалась панамка, за которую проголосовало большинство ее фанатов.