Фотограф Пугачевой рассказал, что связывает Киркорова и бразильского манекенщика Тейшейру

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram поделился очередным уникальным снимком. На этот раз можно увидеть, судя по всему, вырезку из газеты. В издании крупные фотографии поп-короля Филиппа Киркорова и бразильского манекенщика Марлона Тейшейру.

Много лет назад Тейшейру приезжал в Россию. Он снимался в клипе Киркорова на песню «Снег».

«Почему так жесток снег? Помните, это моя публикация о съемках грандиозного видео в прессе. Теперь уже история! Но какая!» Роман Родин

Отметим, что по задумке режиссера клипа Алана Бадоева Киркоров смотрит в зеркало и видит себя в молодости. Сильного сходства между гражданином Бразилии и поп-королем на самом деле не было, но у них очень сильно совпадали типажи. На момент приезда в Россию Тейшейру было 19 лет. Сейчас ему уже 28 лет. Интересно, что в съемках клипа также была задействована известная российская легкоатлетка Дарья Клишина.