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«Дима, молимся за тебя!»: поклонники Певцова переживают за здоровье народного артиста

На страничке актера в Instagram появились сообщения от пользователей, которые волнуются за звезду.

«Дима, молимся за тебя!»: поклонники Певцова переживают за здоровье народного артиста
Певцов заболел пневмонией/http://globallookpress.com/

Поклонники актера Дмитрия Певцова на его страничке в Instagram стали оставлять сообщения с пожеланиями выздоровления звезде. Как известно, у него пневмония.

Комментарии фанатов Певцова. Фото
Поклонники Певцова волнуются за его здоровье/https://www.instagram.com/dima_pevtsov/

Многие при этом раздосадованы. Дело в том, что люди уже купили билеты на спектакли в театр «Ленком» с участием Дмитрия Певцова. Теперь же стало известно, что все эти постановки либо отменены, либо заменены на другие спектакли.

«Дима, молимся за тебя!» «Дима, как ваше самочувствие?» «На сайте «Ленкома» уже написали, что спектакли с вашим участием отменены. Что происходит? Уже второй раз безрезультатно пытаюсь попасть на «Капкан», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Дмитрий Певцов не так давно отдыхал в Крыму. После приезда домой он почувствовал недомогание. Актер сдал тест на коронавирус, но он дал отрицательный результат. Известно, что у актера пневмония. На сцену в ближайшие дни он точно не выйдет.

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