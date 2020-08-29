В «Ленкоме» подтвердили болезнь Дмитрия Певцова и отменили спектакли с его участием

Народный артист в ближайшие дни точно не выйдет на сцену.

В театре «Ленком» подтвердили информацию, что народный артист России Дмитрий Певцов сильно заболел и в ближайшие дни не выйдет на сцену. В связи с этим в афише сентября произошли серьезные изменения.

Как информирует официальный сайт театра «Ленком», 2 сентября вместо запланированного с участием Дмитрия Певцова спектакля «Капкан» пройдет постановка «Ва-банк». На 5 сентября в репертуаре стоял спектакль «Женитьба». Он вообще отменен. На 6 сентября был назначен спектакль «Безумный день, или женитьба Фигаро». Вместо него состоится постановка «Шут Балакирев».

Напомним, что Дмитрий Певцов почувствовал недомогание после своего возвращения из Крыма. Он сдал анализы на коронавирусную инфекцию, но они дали, к счастью, отрицательный результат. У актера обычная пневмония, но ему рекомендован постельный режим.

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Отметим, что Дмитрию Певцову в июле этого года исполнилось 57 лет. Часть лета он провел на южных курортах России, откуда постоянно делился видеозаписями. Добавим, что женой актера является популярная актриса Ольга Дроздова.