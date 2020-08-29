Дмитрий Певцов сорвал начало театрального сезона в «Ленкоме»

Актер Дмитрий Певцов заболел пневмонией и не сможет выйти на сцену 2 сентября в родном «Ленкоме». Отметим, что он должен был принять участие на сцене легендарного театра в спектакле «Капкан».

Выяснилось, что не так давно Дмитрий Певцов вместе с родными отдыхал в Крыму. Когда он вернулся в Москву, то почувствовал недомогание. Взятые у него тесты не подтвердили коронавирус. У актера между тем — пневмония. При такой болезни выходить на сцену противопоказано.

Интересно, что именно спектакль «Капкан» стоял первым при открытии театрального сезона, которого так заждались зрители. Теперь в «Ленкоме» экстренно думают, какой спектакль поставить в репертуар вместо «Капкана».

Напомним, что спектакль «Капкан» — последняя постановка ушедшего из жизни почти год назад художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Сам Певцов исполняет в постановке роль Сталина. Кстати, по мнению большинства театральных критиков, спектакль получился на загляденье. Его премьера состоялась еще в прошлом театральном сезоне, сообщает «МК».