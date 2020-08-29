Мария Вебер в бикини станцевала на яхте во время прогулки по Москва-реке

Певица Мария Вебер в Instagram поделилась достаточно откровенным кадром. На фотографии она танцует на яхте в бикини. Исполнительница находится на Москва-реке недалеко от Фрунзенской набережной.

«Реальность, конечно, несколько иная. Но можем протанцевать под дождем. Например, под мою песню «На ветру». Как вам идея?» Мария Вебер

«Фигура очуметь», «Как с вами познакомиться», «Очень нам нравится ваша песня «На ветру», «Красотка неземная. Любовь моя», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Мария Вебер в свое время приехала покорять Москву из Молдавии. Она стала участницей третьей «Фабрики звезд» и смогла влюбить в себя и свое творчество миллионы поклонников. Ее композиции были всегда очень лиричными и красивыми. Девушку по праву считают самой красивой из группы «Тутси». Отметим, группа за время существования выпустила два альбома и шесть клипов.