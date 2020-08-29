«Шикарный ремонт»: подписчики по достоинству оценили убранство квартиры Любови Аксеновой

Звезда сериала «Мажор», в котором она играла вместе с актером Павлом Прилучным, Любовь Аксенова в Instagram похвасталась ремонтом в своей московской квартире. На опубликованной актрисой фотографии они лежит на огромной красивой кровати с дорогими подушками и одеялами. На стенах у звезды красивые обои с картинами. Рядом с кроватью стоит комод.

«Наблюдаю как то, что было идеализировано, обретает свой естественный вид. Расту, благо еще есть куда». Любовь Аксенова

«Шикарный ремонт», «Сногсшибательная Люба», «Любовь просто покорила нас своим видом и своей квартирой», — отметили в комментариях пользователи.

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Любовь Аксенова в 2013 году вышла замуж за продюсера и режиссера Павла Аксенова. Актриса считается одной из самых сексуальных в отечественном кинематографе и шоу-бизнесе. Кстати, ранее в одном из интервью Любовь Аксенова отмечала, что у нее есть агент, который предлагает ей роли в европейском и американском кино.