«Я на перепутье»: Саша Черно заявила о «жести», творящейся на «Доме-2»

По словам звезды, пока она не может рассказать обо всей внутренней кухне шоу.

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в Instagram в очередной раз порассуждала о проекте, который и сделал ее известной. Как она отметила, на шоу есть настоящая дружба между участниками, но это редкое явление. Она поделилась снимком с участницей «Дома-2» Татьяной Строковой. Именно ее Черно считает своей близкой подругой, которой можно доверить тайны.

«Я сейчас нахожусь на грани нервного срыва, у меня очень сложные дни. Я не знаю, что мне делать и как лучше поступить. Я не могу к сожалению, рассказать внутряк проекта, но это вообще жесть. Я хочу так, как мы жили неделю назад, полное умиротворение, уединение, душа в душу и без лишней нервотрепки. Я на перепутье».

Саша Черно

«Вот и славно. Наконец-то Александра призналась про сценарии на проекте», «С интригой уже перебор. Каждый день говорит, что у нее что-то происходит, но не говорит, что именно», «А вы расскажите, что творится на шоу. И уходите с проекта», — стали давать советы подписчики.

Ранее Саша Черно, которая не так давно стала мамой, намекнула, что они с мужем Иосифом Оганесяном могут покинуть «Дом-2». По ее словам, ей сегодня хочется спокойствия и взаимопонимания с родными людьми.