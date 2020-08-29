«Цыплят по осени считают»: Нетиевский озвучил сумму, похищенную Орловым у «Уральских пельменей»

По словам шоумена, нынешний директор шоу вывел 73 старых программы на созданную им компанию, которая потом продала контент на канал СТС.

Шоумен Сергей Нетиевский заявил, что нынешний директор команды «Уральские пельмени» Евгений Орлов вывел 73 старых программы коллектива. По его словам, тот создал компанию, которая впоследствии продала контент на канал СТС. Всего Орлов заработал на этой сделке свыше 400 миллионов рублей.

Как добавил Нетиевский, он из этих денег не получил ни копейки. Его юристы ранее предъявили два иска к компании «Уральские пельмени продакшн». Одни на 56 миллионов рублей, второй — на девять миллионов.

Также Нетиевский высказался по поводу проигранного совсем недавно суда. Ранее Орлов сообщил, что шоумен должен «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей за самую первую программу, которая вышла на СТС в 2009 году. Суд, как известно, встал на его сторону, сообщает «Комсомольская правда».

«Цыплят по осени считают». Главные суды начнутся в сентябре!» Сергей Нетиевский

Напомним, что суды за интеллектуальную собственность Нетиевского с «Уральскими пельменями» чем-то напоминают бразильский сериал. Каждая сторона настаивает на своей правоте, и никто не идет на уступки. Перемирие пока шоумены заключать не торопятся.