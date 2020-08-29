«Было безумно приятно»: Алена Косторная похвасталась подарками на свое семнадцатилетие

Российская фигуристка Алена Косторная в Instagram показала подарки, которые получила на свое семнадцатилетие. На фотографии можно увидеть шарики, букеты цветов и огромный плакат с изображением фигуристки. На нем чемпионка Европы улыбается и радуется жизни.

«Спасибо большое за поздравления. Я старалась прочитать и ответить на все. Было безумно приятно, особенно удивила моя команда».

Алена Косторная

«Любим тебя», «Наша драгоценная фигуристка», «Ты самая лучшая», «С днем рождения, наша принцесса. Не можем дождаться, когда снова увидим вас на льду», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Косторная победила на последнем крупном турнире перед пандемией – чемпионате Европы. Не так давно она неожиданно для многих перешла в группу к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. Спортсменка поблагодарила за все свою прежнюю наставницу Этери Тутберидзе. Именно после перехода Косторной к Плющенко все сильнее стали раздаваться голоса, что в фигурном катании необходимы контракты между спортсменом и тренером.