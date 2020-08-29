«Уральские пельмени» отсудили у Сергея Нетиевского 870 тысяч рублей

Как отметил директор коллектива Евгений Орлов, победить в этом процессе шоумен просто не мог.

Директор шоу «Уральские пельмени» Евгений Орлов сообщил, что коллективу удалось выиграть очередной суд у бывшего директора команды Сергея Нетиевского. Теперь он должен выплатить «Уральским пельменям» 870 тысяч рублей.

Как отметил Орлов, Нетиевский в свое время присвоил деньги за самый первый концерт, который прошел еще в 2009 году. Тогда на канале СТС вышел выпуск программы «16 лет вместе». После этого собственно, как заверил Орлов, и начался успех «Уральских пельменей» на телевидении.

По словам Орлова, всего с Нетиевского удалось получить уже пять миллионов рублей. Причем директор на этом останавливаться не собирается. В этом процессе, как он заверил, Нетиевский победить никак не мог. Он был обречен с самого начала. Как заметил Орлов, Нетиевский, на его взгляд, специально затягивает сейчас судебные процессы. Делает он это потому что у его компаний арестованы счета. Он на грани банкротства и сейчас придумывает всякие способы, чтобы его избежать, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что суды за интеллектуальную собственность Сергея Нетиевского и «Уральских пельменей» длятся уже несколько лет. Им пока не видно конца и края. У каждой стороны своя правда. Никто не собирается идти на уступки. Сам Нетиевский ранее отмечал, что он готов разговаривать о прекращении судов и перемирии, но бывшие коллеги и друзья не хотят его слышать. Они, как он думает, марионетки в руках нынешнего директора.