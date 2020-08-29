«Цивилизовано решить спор не получится»: адвокат Коростышевской высказалась о разводе актрисы

«Отмена судебного приказа о взыскании алиментов меня не удивила. По закону на трех и более детей взыскивается 50% от дохода. Другое дело, что отмена, по моему мнению, должна быть логичной.

Когда алиментоплательщик уже является должником по отношению к другим детям, например, от другого брака, и в отношении него возбуждено исполнительное производство. Регламент развода у нас есть, следуем ему. Если что, судебную импровизацию никто не отменял».