«Цивилизовано решить спор не получится»: адвокат Коростышевской высказалась о разводе актрисы

Адвокат актрисы Оксаны Коростышевской, которая сыграла в таких картинах как «Дура» и «Тихие омуты», в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказала о разводе своей подопечной с мужем режиссером Максимом Коростышевским. Он, напомним, отказывается платить алименты на трех общих детей. Ему удалось добиться отмены судебного приказа о взыскании алиментов.
«Отмена судебного приказа о взыскании алиментов меня не удивила. По закону на трех и более детей взыскивается 50% от дохода. Другое дело, что отмена, по моему мнению, должна быть логичной.
Когда алиментоплательщик уже является должником по отношению к другим детям, например, от другого брака, и в отношении него возбуждено исполнительное производство. Регламент развода у нас есть, следуем ему. Если что, судебную импровизацию никто не отменял».
В Instagram адвокат сделала следующую запись. «Ну, вот, как оказалось, развод звезды фильма «Дура» и «Тихие омуты» Оксаны Коростышевской в моих руках. Грустно, что развод цивилизованным не получился с самого начала, но я еще надеюсь. Как говорится, Dum spiro spero…»
Отметим, что Коростышевская дружила с Александром Абдуловым с начала двухтысячных годов. Они сблизились на съемках картины Эльдара Рязанова «Тихие омуты». От мужа-режиссера актриса родила трех дочек: Марусю, Василису и Марию.