«Мечты наконец-то сбываются»: сестра Егора Крида в платье невесты сообщила о скорой свадьбе

Родная сестра музыканта Егора Крида продюсер и актриса Полина Булаткина в Instagram сообщила, что собирается замуж. На снимке она предстала в прекрасном и очень красивом платье невесты.

«Мне кажется, что иногда, когда наши мечты наконец-то начинают сбываться. Мы как будто застываем, до конца не понимая, что это по-настоящему происходит. Сейчас. И с нами!» Полина Булаткина

Как отметила Полина Булаткина, она наконец-то во время примерки платьев почувствовала реальность происходящих событий в ее жизни. Сейчас она пока точно не может определиться, какое платье ей подойдет лучше.

Напомним, что Булаткина, которой сейчас 27 лет, снялась вместе со звездным братом в картине «Неидеальный мужчина». Девушка большую часть времени проводит в США. Егор Крид по возможности приезжает к любимой сестренке в гости. При этом порой она навещает своих родителей, которые живут в Пензе.