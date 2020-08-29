«В переговоры вступать отказывается»: подруга Абдулова пытается выбить алименты с мужа

Звезда фильмов «Дура» и «Тихие омуты» актриса Оксана Коростышевская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что не может выбить с мужа режиссера Максима Коростышевского алименты на троих общих детей. О разводе подруги актера Александра Абдулова с мужем стало известно еще месяц назад, но он сейчас ставит ей палки в колеса.
«Не ожидала от него таких действий. Мне непросто сейчас с тремя детьми. Особенно в нынешних кризисных условиях. Вместо диалога случилось следующее. Мы с моим адвокатом подали судебный приказ на развод и на алименты. Приказ на алименты муж отменил.
Преимущество судебного приказа заключается в том, что решение выносится в одностороннем порядке без суда. Человек не согласен на алименты, хотя по закону у нас трое детей и он должен платить 50 процентов от дохода. Теперь можно подать в заявление в Никулинский суд на алименты только через иск. 16 сентября состоится первое заседание по разводу. В переговоры со мной муж вступать отказывается».
Отметим, что с Абдуловым Коростышевская дружила с начала двухтысячных годов. Они сблизились на съемках картины Эльдара Рязанова «Тихие омуты».
Добавим, что от Коростышевского актриса родила трех дочек: Марусю, Василису и Марию.