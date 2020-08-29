«В переговоры вступать отказывается»: подруга Абдулова пытается выбить алименты с мужа

«Не ожидала от него таких действий. Мне непросто сейчас с тремя детьми. Особенно в нынешних кризисных условиях. Вместо диалога случилось следующее. Мы с моим адвокатом подали судебный приказ на развод и на алименты. Приказ на алименты муж отменил.

Преимущество судебного приказа заключается в том, что решение выносится в одностороннем порядке без суда. Человек не согласен на алименты, хотя по закону у нас трое детей и он должен платить 50 процентов от дохода. Теперь можно подать в заявление в Никулинский суд на алименты только через иск. 16 сентября состоится первое заседание по разводу. В переговоры со мной муж вступать отказывается».