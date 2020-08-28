Певица Азиза отстояла в суде свое имя

Во второй половине июля стало известно, что вдова Игоря Талькова решила подать в суд на певицу Азизу. Татьяна Талькова была возмущена тем, что услышала в одно из программ о своем покойном супруге. Разъяренная женщина решила не только привлечь артистку к ответственности за свои слова, но и получить с нее в качестве морального ущерба миллион рублей. Первые слушания по этому делу были запланированы на 28 июля.

Спустя месяц адвокат Азизы Игорь Жорин рассказал «СтарХиту», что во время процесса Татьяна Талькова требовала опровергнуть каждую фразу, которая прозвучала в телеэфире из уст Азизы. Напомним, тогда она поведала историю о том, как Тальков решил отвезти ее к своему знакомому — криминальному авторитету. После чего в студии Талькова назвали сутенером.

«Суд счел, что в действиях ответчиков не было ничего незаконного и отказал в иске вдовы Игоря Талькова в полном объеме», — написала Азиза в своем инстаграме.

По словам Сергея Жорина, истцы несколько раз изменяли свои требования. Сначала хотели, чтобы Азиза извинилась перед ними. Потом кое-что уточнили еще, но иск был необоснованным с юридической точки зрения, поэтому суд его не удовлетворил. И Азиза, и ее адвокат остались довольны таким решением.