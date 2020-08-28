«Мгновенная карма»: Алексей Воробьев спит с двумя девушками

Певец, актер и любимец тысячи девушек показал, как проводит свободное время. Кажется, после такого от артиста отпишется половина женской аудитории. В новом видео Воробьев обнимается с сексуальными красотками.

Сначала в кадре появляется всего одна девушка, но певцу этого мало. Одно движение рукой — и стройных брюнеток уже двое. На этом ненасытный Алексей решает не останавливаться. По закону логики в кадре должна появиться третья красавица, но… Звезду настигла карма. Вместо очередной модели на кровать Воробьева попадает габаритная женщина средних лет.

«Мгновенная карма», — подписал видео певец.

Поклонницы новый ролик оценили.

«Вечно чего-то не хватает мужикам», «Да вы шалун, однако», — прокомментировала увиденное подписчица.

В реальной жизни свою личную жизнь Воробьев старается не афишировать. Однако в свое время СМИ стали известны его романы с певицей Викторией Дайнеко, актрисами Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной. Правда, было это довольно давно.

Сейчас певец и актер живет в США и пишет сценарии для американских сериалов. В свободное время звезда занимается спортивными тренировками. Есть ли у Воробьева вторая половинка — пока остается тайной.