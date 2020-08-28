«Если бы рассказала все, что знаю, офигели»: Черно высказалась о «Доме-2» перед возможным уходом

«Проект дает хороший старт. Нужно быть благодарным, несмотря на ситуации не совсем справедливые по отношению к участникам. Просто все должны понимать, что какое это бы не было реалити — это все равно шоу. И, конечно, организаторы делают все, чтобы было интересно смотреть зрителю.

Мне смешно, когда бывшие участники рассказывают о том, чего вообще не знают. Ладно мы уже «свои» там были четыре года. Если бы я рассказала все, что знаю — все бы офигели просто. А там чем дальше, тем ближе к сердцу все воспринимаешь. А по факту: каждый выполняет свою работу. Там, конечно, жизнь намного пикантнее, ярче, провокационнее, чтобы вам было интересно смотреть».