«Если бы рассказала все, что знаю, офигели»: Черно высказалась о «Доме-2» перед возможным уходом

Участница «Дома-2» Саша Черно в сториз Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, что сделает Черно после ухода из шоу. Начнет ли она, как многие бывшие, нелестно отзываться о других участниках и проекте в целом.
«Проект дает хороший старт. Нужно быть благодарным, несмотря на ситуации не совсем справедливые по отношению к участникам. Просто все должны понимать, что какое это бы не было реалити — это все равно шоу. И, конечно, организаторы делают все, чтобы было интересно смотреть зрителю.
Мне смешно, когда бывшие участники рассказывают о том, чего вообще не знают. Ладно мы уже «свои» там были четыре года. Если бы я рассказала все, что знаю — все бы офигели просто. А там чем дальше, тем ближе к сердцу все воспринимаешь. А по факту: каждый выполняет свою работу. Там, конечно, жизнь намного пикантнее, ярче, провокационнее, чтобы вам было интересно смотреть».
Напомним, что ранее Саша Черно намекнула на уход из проекта. Она сказала, что для нее на первом месте на данный момент стоит ее семья.
Недавно она родила сына Стефана от участника шоу Иосифа Оганесяна. Уйдет ли он вместе с ней — пока не известно. Возможно, Черно все-таки останется на проекте после бесед с организаторами шоу.