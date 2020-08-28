Фотограф Аллы Пугачевой поделился фото юного Мити Фомина и Оксаны Олешко в синем купальнике

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram порадовал своих фанатов очередным уникальным кадром. На фотографии можно увидеть совсем еще юного Митю Фомина и участницу группы Hi-Fi Оксану Олешко в синем купальнике.

«Только эксклюзив! Митя Фомин рядом с девушкой по имени? Кто она?» Роман Родин

Фанаты без проблем вспомнили участницу коллектива и подсказали Родину. «Это Оксана Олешко. Очень красивая», — отметили пользователи.

Напомним, что Оксана Олешко перед тем, как попасть в группу, гремевшую в конце девяностых годов на всю страну, выступала в балете певца Дмитрия Маликова. Затем она угодила в группу «На-на», где влюбилась в солиста Владимира Левкина. Когда об этом узнал продюсер Бари Алибасов, то уволил девушку. По контракту участникам коллектива нельзя было заводить романы.

В 1998 году продюсер Эрик Чантурия пригласил ее в Hi-Fi. Отметим, что в 2003 году она ушла из группы, посвятив себя мужу и детям. Два года назад она снова объединилась с Фоминым и с легендарной командой.