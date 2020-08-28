«Только о Регине позабыл ты»: Топалов стал чаще размещать в Instagram фото с Ильиных, чем с женой

Музыкант Влад Топалов в Instagram разместил очередной совместный снимок со своей партнершей по проекту «Ледниковый период» фигуристкой Еленой Ильиных. На фотографии исполнитель красиво приобнял олимпийскую чемпионку Сочи за талию.

«На моем лице явный панический вопрос: «Что дальше?» Влад Топалов

Между тем фанаты уверены, что у звезд вспыхнул бурный роман. Дело в том, что фотографии с 26-летней фигуристкой стали появляться на страничке исполнителя с завидной регулярностью. Впрочем, с женой телеведущей Региной Тодоренко Топалов тоже размещает снимки, но намного реже.

«Только о Регине позабыл ты», «Красивая пара. Будем за вас болеть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что 26-летняя Елена Ильиных в январе 2020 года родила сына от артиста балета Сергея Полунина. Официально они не расписаны. Топалов также относительно недавно стал родителем. Регина Тодоренко подарила ему сына меньше двух лет назад.