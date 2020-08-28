«Испортили природу!»: Ксению Алферову раскритиковали за фото голых ног

Актриса размышляла о жизни, а получила шквал осуждения.

Актриса Ксения Алферова поделилась со своим подписчиками мыслями о жизненных необходимых вещах — о том, как важно отдыхать, молчать и наблюдать.

«Можно выйти из офиса на улицу во время перерыва и молча на лавочке посидеть или прогуляться», — написала Ксения.

Размышления сопроводила снимком своих обнаженных ног. Не все пользователи Сети положительно отреагировали на такое фото. Некоторые даже решили, что у Алферовой проблемы с самооценкой.

«Не знаю, что красивого, зачем выставлять свои ноги», «Ужасное фото. Испортили ляжками природу!» — отметили некоторые пользователи Сети.

А кто-то даже отметил, что актриса слишком чувственно реагирует на злостные комментарии.

Хотя большинство подписчиков отметили, что ноги у Ксении очень красивые, а фото просто шикарное.

Недавно Алферова рассказала, как порой полезно побыть в одиночестве. Она рекомендовала отключиться от суеты и даже от интернета на пару недель, чтобы жить не спеша.