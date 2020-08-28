Чудовищное совпадение: мать Аллы Вербер умерла ровно через год после похорон дочери

Дочь покойной фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер Екатерина в Instagram сообщила о смерти своей бабушки Татьяны Абрамовны. По чудовищному совпадению женщина ушла из жизни ровно через год после похорон своей дочери.

Как отметила внучка, ее бабушка пережила блокаду. В 1979 году уехала жить в канадский Монреаль. Она похоронила своего мужа много лет назад. Как сказала Екатерина, своим воспитанием она обязана именно бабушке.

«Я не успела ее увидеть и не смогла присутствовать на ее похоронах из-за карантина… Я бы хотела сказать ей, что очень ей горжусь. Ты всегда в наших сердцах, бабушка, в сердцах нашей семьи и всех детей». Екатерина Вербер

Алла Вербер скончалась в августе 2019 года от анафилактического шока и инфаркта. Ей было всего 57 лет. Одна из самых известных женщин в мире российской моды была похоронена в канадском городе Торонто, где она проживала большую часть времени в последние годы своей жизни.