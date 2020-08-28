«Это месть»: Лолита отреагировала на клип Лободы, где ее лицо закрыли «молодым» смайликом

Как отметила исполнительница, к происходящему она относится с юмором.

Певица Лолита в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала скандальный эпизод, который случился несколько дней назад. Напомним, что звездная исполнительница снялась в клипе своей подруги Светланы Лободы на трек Boom-Boom. Провокационное видео стал транслировать канал RU.TV, но лицо Лолиты было закрыто «молодым» смайликом.

«Отношусь к происходящему с юмором. Молодцы, больше внимания привлекают к работе моей подруги. И да, это месть».

Лолита

Отметим, что у Лолиты уже несколько лет крайне напряженные отношения с владельцами «Русской медиагруппы». Именно этому холдингу принадлежит данный телеканал. Таким образом, скорее всего, владельцы решили отомстить певице.

Напомним, что несколько лет назад Лолита проигнорировала одно из важных мероприятий данной корпорации, предпочтя другое, а позже еще и нелестно отозвалась о владельцах «Русской медиагруппы». Сегодня песни Лолиты нельзя услышать, к примеру, на «Русском радио», где звучат все новинки отечественной эстрады.