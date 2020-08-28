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«Это месть»: Лолита отреагировала на клип Лободы, где ее лицо закрыли «молодым» смайликом

Как отметила исполнительница, к происходящему она относится с юмором.

«Это месть»: Лолита отреагировала на клип Лободы, где ее лицо закрыли «молодым» смайликом
Лолита с юмором отреагировали на месть "Русской медиагруппы"/http://globallookpress.com/

Певица Лолита в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro прокомментировала скандальный эпизод, который случился несколько дней назад. Напомним, что звездная исполнительница снялась в клипе своей подруги Светланы Лободы на трек Boom-Boom. Провокационное видео стал транслировать канал RU.TV, но лицо Лолиты было закрыто «молодым» смайликом.

«Отношусь к происходящему с юмором. Молодцы, больше внимания привлекают к работе моей подруги. И да, это месть».

Лолита

Отметим, что у Лолиты уже несколько лет крайне напряженные отношения с владельцами «Русской медиагруппы». Именно этому холдингу принадлежит данный телеканал. Таким образом, скорее всего, владельцы решили отомстить певице.

Фото: кадр из клипа Светланы Лободы
Фото: кадр из клипа Светланы Лободы

Напомним, что несколько лет назад Лолита проигнорировала одно из важных мероприятий данной корпорации, предпочтя другое, а позже еще и нелестно отозвалась о владельцах «Русской медиагруппы». Сегодня песни Лолиты нельзя услышать, к примеру, на «Русском радио», где звучат все новинки отечественной эстрады.

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