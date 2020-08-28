Отец Дарьи Мороз станет режиссером третьего сезона «Содержанок» с дочерью в главной роли

Актриса Дарья Мороз в Instagram заявила, что не за горами выход третьего сезона нашумевшего сериала «Содержанки», где она снялась в одной из главных ролей.

«Ну что, дорогие, какой ваш вопрос у меня в топе уже полгода? Правильно. Будет ли третий сезон «Содержанок»? Наконец, готова ответить! Да, да, да. И особенно радостно, что режиссером будет Юрий Мороз. Ждете «Содержанок-3», дорогие?» Дарья Мороз

«Ну наконец-то. Мы так ждали. Хоть будет, что посмотреть», «Ура! Самая лучшая новость за последние полгода», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что премьера сериала «Содержанки», который по жанру больше напоминает эротический триллер, состоялась в марте 2019 года. Режиссером выступил Константин Богомолов, муж светской львицы Ксении Собчак и бывший супруг самой Дарьи Мороз.

У сериала нашлись как почитатели, так и критики. Создатели долго хранили молчание насчет третьего сезона. Добавим, что за плечами Юрия Мороза такие громкие проекты, как «Братья Карамазовы» и «Точка», где он выступал режиссером.