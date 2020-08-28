Татьяна Михалкова поздравила внучку Наталью с днем рождения и поступлением в МГУ

Жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна в Instagram разместила серию снимков со своей любимой внучкой Наташей. Ей исполнилось 18 лет. Наташа – единственная дочь сына Татьяны и Никиты Михалковых Артема. Девушка выросла настоящей красоткой, от которой сложно оторвать глаз.

«Наташенька, поздравляю тебя с восемнадцатилетием! Наша большая семья тебя очень любит и гордится! В этом году ты сделала себе и нам лучший подарок на день рождения — поступление в МГУ. Путешествие по Архангельскому – это потрясающее место». Татьяна Михалкова

«Очень красивые места. Поздравляем с днем рождения», «В вашей семье все очень хороши собой, но Наталья просто неземная красотка», «Наташе хотим пожелать прекрасной учебы в лучшем вузе Москвы. Пусть без проблем сдает сессии. Верим, что у нее все получится», «Наташенька ваша просто неземной красоты. Да и вы под стать ей. Пусть радует своих родителей. И бабушку с дедушкой», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Татьяны Михалковой трое детей. Кроме Артема, еще две знаменитые дочери-актрисы – Анна и Надежда. Кстати, кроме внучки Натальи, у нее еще пять внуков. Как известно, у Анны трое детей, а у Надежды – двое.