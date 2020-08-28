«Вот оно – лицо родины»: звезда «Сватов» 66-летняя Кравченко запечатлелась в купальнике у реки

Известная актриса отметила, что не за горами встреча со зрителями в театре.

Звезда сериала «Сваты» 66-летняя Татьяна Кравченко в Instagram порадовала фанатов достаточно откровенным снимком. На фотографии она запечатлена неизвестным фотографом в купальнике у реки. Актриса, судя по всему, только вышла на берег.

«Доброе утро. Последние деньки лета и отпусков. Еще чуть-чуть и состоится встреча в стенах любимого театра». Татьяна Кравченко

«Очень хорошо выглядите», «Вы очень красивы», «Отдыхайте, Танюша. Вы красивая и естественная. Мы вас очень любим», «Вот оно – лицо родины», — заявили в комментариях подписчики.

Напомним, что съемки сериала «Сваты-7» были сорваны из-за пандемии коронавируса. Актеры, которые снимались зимой в Белоруссии, должны были в мае снова выйти на съемочную площадку. Известно, что раньше 2021 года зрители не увидят своих любимых героев на экранах. Ранее актер Федор Добронравов сетовал, что пандемия спутала все планы актерам и режиссерам.