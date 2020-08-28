Сын Бари Алибасова отказывается платить жене на содержание дочери больше МРОТ

Жена сына продюсера группы «На-на» Бари Алибасова Виолетта Гришина заявила, что 28 сентября суд должен развести ее с мужчиной, от которого она родила дочь. При этом Бари Алибасов-младший отказался подписывать мировое соглашение по алиментам. Он согласен платить жене на содержание дочери только МРОТ.

«Говорит, что я могу рассчитывать лишь на 12 тысяч рублей в месяц. А я прошу миллион! По моим данным, он зарабатывает сейчас неплохо, и миллион — это 25%, как и полагается по закону». Виолетта Гришина

Как отметила Гришина, суд ожидает документы из Федеральной налоговой службы. Тогда можно будет точно сказать, сколько зарабатывает сын продюсера. К компромиссу, как она отметила, они пока прийти не могут. Как добавила Гришина, если сын Алибасова не будет платить ей достойную сумму на содержание дочери, то она заставит его написать отказ от ребенка, сообщает «СтарХит».

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Бари Алибасов-младший и года не прожил с Виолеттой Гришиной. Девушка не раз жаловалась, что он даже не встретил ее из роддома, когда она родила дочь. Во время семейной жизни, как уверяла девушка, он постоянно ее избивал.