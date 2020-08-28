«Мне очень тяжело»: племянник Никиты Михалкова разводится с актрисой Ольгой Спиркиной

Как отметил журналист Дмитрий Кончаловский, он делал все, что в его силах, чтобы сохранить этот брак.

Племянник актера и режиссера Никиты Михалкова журналист Дмитрий Кончаловский в Instagram сообщил, что разводится с актрисой Ольгой Спиркиной, известной широкой публике по сериалу «Ранетки», где она сыграла одну из главных ролей.

«Ну, что, друзья… Мне очень тяжело, но я не могу больше прятать этот факт в рукаве — мы разводимся… Видит Бог — я делал все, что было в моих силах, чтобы сохранить наш союз, но Оля не пожелала. Жаль…» Дмитрий Кончаловский

«Не верится. Вы были прекрасной парой», «Это, наверное, шутка», «Не может быть. Скажите, что вы пошутили. Как такое могло случиться?» — стали писать в комментариях подписчики Дмитрия Кончаловского.

Добавим, что ранее Ольга Спиркина, для которой брак с Кончаловским стал уже пятым, рассуждала в соцсетях об отношениях между мужчиной и женщиной. При этом она намекала, что ее муж – неудачник. Звездная актриса интересовалась у пользователей, смогли бы они жить всю жизнь с человеком, который ничего толком не добился.