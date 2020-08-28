«Барышни не созданы для семьи»: Кушанашвили назвал альковными союзы Тимати с Решетовой и Шишковой

По словам телеведущего, его, чемпиона по части демографии, никому не околпачить.

Телеведущий Отар Кушанашвили нелестно высказался о девушках, которые встречались в жизни рэпера Тимати.

Как известно, ранее он жил с моделью Аленой Шишковой, от которой у него шестилетняя дочь Алиса. Не так давно новая возлюбленная модель Анастасия Решетова подарила музыканту сына Ратмира.

«Я категорически не понимаю его альковных (эротических) союзов. Из космоса видно, что эти барышни не созданы для семьи. Но папаня Тимати любящий. Меня, чадолюбивого чемпиона по части демографии, никому не околпачить». Отар Кушанашвили

Как сказал Кушанашвили, Тимати, который вырос в богатой семье, сам сделал свою блистательную карьеру на сцене. Никто ему не помогал.

По его словам, рэпер никогда не поступается принципами. Он гнет свою линию, несмотря на критику в свой адрес со стороны недоброжелателей, которые просто ему завидуют, сообщает «Собеседник».

Добавим, что Тимати часто упрекают поклонники. Некоторые считают, что и Шишкова, и Решетова обыкновенные наложницы в его доме. При этом они отмечают, что дочь и сына на самом деле растит его мама Симона Юнусова.