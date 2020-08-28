Сын Бари Алибасова провел с экстрасенсами обряд против проклятий вуду в квартире продюсера

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова заявил, что пригласил в квартиру к отцу четырех экстрасенсов. Они провели обряд против проклятий вуду.

Как отметил Бари Алибасов – младший, ранее он прибирался в квартире отца и нашел под матрасом куклу, созданную из красных нитей. Рядом находилась фотография Бари Алибасова – старшего. Наследник считает, что ее в свое время подбросила «черная вдова», жена продюсера 81-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина, сообщает портал vokrug.tv.

«Сегодня объединились четыре ведьмы. Это мощная шабашная энергия».

Бари Алибасов – младший

Напомним, что Бари Алибасов не так давно подал на развод со своей женой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Сделал он это практически сразу после выписки из психиатрической клиники, где проходил лечение.

Поводом раздора стала квартира актрисы, которая оказалась в собственности помощника Алибасова Сергея Моцаря. Продюсер по каким-то причинам переписал на помощника жилье, которое ранее ему подарила жена, а потом почему-то решила забрать.