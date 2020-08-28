Родные Легкоступовой могут отсудить деньги у журналистов, сфотографировавших певицу в гробу

Журналисты, которые фотографировали исполнительницу хита «Ягода-малина» Валентину Легкоступову в гробу во время церемонии в траурном зале Троекуровского кладбища, могут лишиться денежных средств за свой проступок. Как известно, родные строго настрого запретили фотографировать яркую исполнительницу, которая ушла из жизни в возрасте 54 лет. Правда, акулы пера ослушались и на них могут подать в суд. Юристы считают, что у родных есть шансы на победу в этой истории.

«Вопрос неоднозначный, ведь публикация любых лиц, в том числе покойных, не допускается без согласия, но закон у нас делает исключение на лиц публичных и медийных». Юрист Денис Ульянов

Как отметил юрист, шансы родных, если они решат подать в суд на журналистов, примерно 50 на 50. По его словам, покойник не может запретить его фотографировать и нужно опираться на желание семьи. С другой стороны, нужно учитывать положения, прописанные в законе о публичности, сообщает «Пятый канал».

Валентина Легкоступова, по одной из версий, ударилась головой в своей ванной комнате после нескольких дней запоя. По другой версии, ее мог избить муж яхтсмен Юрий Фирсов. Он выпивал вместе с женой, а позже они поехали в наркологическую клинику.