«Полосу препятствий не бегал»: жених Кончаловской рассказал об отношениях с ее родителями

По словам Никиты, у них нет никаких проблем в общении.

Жених девятнадцатилетней дочери актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Маши рассказал, какие у него отношения с родителями девушки. По словам Никиты, они сразу нашли общий язык. У них, как он выразился, все мягко и хорошо в общении.

«Мы знакомы достаточно хорошо. По поводу проверки не могу сказать, но мне кажется, я ее уже прошел. Хотя полосу препятствий не бегал».

Жених Михалковой-Кончаловской

Как отметил Никита, который старше своей избранницы на десять лет, он занимается образованием в сфере IT, онлайн-образованием. Готовит с коллегами людей к новым профессиям, сообщает портал womanhit.ru.

Напомним, что Мария Михалкова — единственная общая дочь Толкалиной и Кончаловского. С Никитой вместе они уже несколько лет. Как рассказывала девятнадцатилетняя девушка, она сама настояла на свадьбе. То, что избранник старше ее – красавицу-дочь актрисы и режиссера нисколько не смущает.