«Нет ничего важнее семьи»: Саша Черно намекнула на уход из «Дома-2» вместе с Оганесяном

Звезда шоу «Дом-2» Саша Черно в Instagram сообщила, что они с мужем Иосифом Оганесяном приняли важное решение. При этом она точно не сказала, что именно произошло в их жизни. Не исключено, что звезды решили покинуть скандальную телестройку.

«Рано или поздно все проходит. Но конец ли это или начало новой счастливой жизни? Для себя наша семья приняла одно очень важное решение, давно было пора. Нет ничего важнее семьи». Саша Черно

«Не уходите! Без вас будет скучно», «Молодцы, что приняли решение уйти с проекта. Удачи в самостоятельной жизни», «Поделитесь все-таки секретом. Какое вы приняли решение?» — стали интересоваться пользователи.

Напомним, что не так давно Саша Черно родила сына своему мужу Иосифу Оганесяну. Это первый ребенок в семье 27-летней девушки, которая очень полюбилась многим зрителям телепроекта. Добавим, что ребенка они с мужем решили назвать Стефаном.