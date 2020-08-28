Мария Машкова сообщила о скором выходе на экраны второго сезона сериала «Света с того света»

Актриса Мария Машкова в Instagram сообщила о выходе в недалеком будущем на экраны второго сезона сериала «Света с того света». Она показала кадр, на котором представлен фрагмент из второго сезона. Как заметила звезда, это ее любимая работа в кино.

«С нами был настоящий космос. Я была счастлива каждую секунду. Спасибо невероятной группе. Еще пару сцен и мы закончим съемки. Тоже вполне себе символично: в День кино! Говорю же, космос! Вселенная обещает показать в этом году на канале ТНТ». Мария Машкова

«Очень ждем продолжения», «Лучшую актрису поздравляем с Днем кино. Пусть сбудутся все мечты», «Обожаем этот сериал. Вы в нем просто божественны», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сериал «Света с того света» вышел на экраны в январе 2018 года. Съемки второго сезона стартовали в феврале 2020 года. Они были приостановлены из-за пандемии. Выход на экраны картины был изначально запланирован на 2021 год, но, возможно, он выйдет раньше.