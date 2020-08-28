«У Бори действительно есть проблемы со слухом»: Соседов высказался о здоровье Корчевникова

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников испытывает определенные проблемы со здоровьем. Он очень плохо слышит после перенесенной несколько лет назад операции, хотя и всячески скрывает это от окружающих.

«У Бори действительно есть проблемы со слухом, я его хорошо и давно знаю. Когда разговариваю с ним, понимаю, что он меня не слышит. Он отвечает: «Да, да» там, где должна была быть совсем другая реакция. Не скажет же он, что недослышал. Поэтому делает вид, что слышит». Сергей Соседов

Как отметил Соседов, именно из-за проблем со слухом Корчевников ушел три года назад из программы «Прямой эфир», где слишком много гостей и громких скандалов. Сейчас у него более спокойная работа в программе «Судьба человека». По словам Соседова, он лично слышал, как редакторы порой громко орали подсказки Корчевникову, но он их плохо слышал, а порой и вовсе не понимал, что от него хотят, сообщает «Собеседник».

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Напомним, что Борис Корчевников четыре года вел программу «Прямой эфир». Затем его заменил Андрей Малахов, который ушел с Первого канала и очень быстро освоился в новой программе. Сегодня «Судьба человека» — одна из самых рейтинговых программ на телевидении. В гости к ведущему приходят известные музыканты и актеры, которые рассказывают интересные подробности из своей жизни.