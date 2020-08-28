«Мы полгода живем без зрителей»: Машков дал первые комментарии после «чистки рядов» в театре

Как отметил художественный руководитель, необходим обмен энергией и обратная реакция с людьми.

Художественный руководитель театра Олега Табакова режиссер и актер Владимир Машков перед показом фрагментов двух постановок – детектива «И никого не стало» по Агате Кристи и лирической комедии «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова – дал первые комментарии после скандальных новостей о «чистке рядов» в культурном учреждении.

«Мы полгода живем без зрителей. Без вас театр невозможен. Нужен обмен энергией и обратная реакция». Владимир Машков

При этом Машков пока не стал затрагивать темы, касающиеся перестановок в труппе. Скорее всего, комментарии на этот счет последуют перед самым началом театрального сезона, который уже не за горами, сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Театр Олега Табакова покинул в это межсезонье известный актер Максим Матвеев. В качестве приглашенной актрисы теперь будет работать Роза Хайруллина. Еще с тремя известными актерами заключены отдельные договора. Они выведены из состава труппы. В то же время заключены контракты сразу с шестью молодыми актерами.