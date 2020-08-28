«Изменилась форма договора»: в Театре Олега Табакова рассказали об условиях работы Хайруллиной

Представитель Театра Олега Табакова заявил, что актриса Роза Хайруллина все-таки останется работать в культурном учреждении. Просто с ней изменилась форма отношений. Она будет считаться приглашенной актрисой. Хайруллина продолжит играть в спектаклях, в которых работала ранее. В новых постановках звезду театра и кино также есть шанс увидеть. Но это будет обговариваться отдельно.

«С Розой Хайруллиной всего лишь изменилась внутренняя форма договора. Она прекрасная актриса, интересная и своеобразная». Представитель Театра Табакова

Как отметил представитель Театра Табакова, Хайруллина – свободный человек. Ей пойдут навстречу в вопросах репетиций. Будут спрашивать лично, когда ей удобно играть. В театре подчеркнули, что роли Хайруллиной никому не удастся сыграть лучше, чем она, сообщает «АиФ».

Напомним, что не так давно Театр Табакова покинул муж актрисы Елизаветы Боярской Максим Матвеев. Он переехал жить к жене и детям в Санкт-Петербург. Что касается Хайруллиной, то она отмечала, что ей нечего сказать больше зрителю, поэтому она не хочет появляться на сцене в ближайшее время.