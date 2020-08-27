Семья и дети: таролог раскрыла судьбу Бориса Корчевникова

Таролог Марианна Абравитова рассказала, какая судьба ждет известного телеведущего Бориса Корчевникова. Недавно появились новости, что у него проблемы со здоровьем. В окружении Корчевникова косвенно подтверждают, что он теряет слух из-за осложнений, которые возникли после операции. Пять лет назад врачи диагностировали у Корчевникова доброкачественную опухоль, новообразование было успешно удалено, но теперь возникли новые трудности.

«Я действительно вижу, что он сейчас на этапе достаточно сложной и длительной реабилитации», — комментирует Абравитова 5-tv.ru.

По словам Абравитовой, Корчевникову предстоит преодолеть много физиологических и психологических трудностей. Только любимая работа и поддержка поклонников придают ему сил.

В ближайшем будущем он может оказаться в больнице для восстановления, в будущем его тоже может тревожить плохое состояние, но в целом сказать, что у него «все плохо» — нельзя.

«Болезнь крепко держит его в своих объятиях. Но он боец», — говорит Абравитова.

Она подчеркнула, что Корчевников не один на один со своим недугом: есть люди которых он любит и те, которые любят его. А вот создания семьи пока не предвидится.

Тем не менее, впереди у телеведущего значится не только союз с любимой женщиной, но и рождение детей, но произойдет это не так скоро.

«Высокий уровень вероятности, что в ближайшие годы», — заключила таролог.

Ранее сообщалось, что Борис Корчевников начал терять слух. На съемках ток-шоу «Судьба человека» он практически не слышит собеседников, а вопросы ему подсказывают редакторы с помощью специального планшета. Врачи предполагают, что проблемы могут быть связаны с операцией. Не исключено, что из-за спаечного процесса, в результате которого нерв оказался задействован в рубце, пишет сайт argumenti.ru.