Допрыгался и доругался: на Моргенштерна подали в суд

Музыкант может оказаться на скамье подсудимых и лишиться немалых денег.

Моргенштерн может оказаться в суде в самое ближайшее время. Всему виной – его интервью, которое вышло в середине июня. Пройти мимо высказываний музыканта не смог учитель географии одной из московских школ, Артем Васильевых. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Педагога расстроило то, что Алишер назвал школы и другие учебные заведения «домиками, из которых выходят рабы». Васильевых считает, что таким образом он пропагандирует отказ от образования и алкоголизм среди несовершеннолетних.

К слову, географ будет бороться с артистом не один. К учителю уже присоединился музыкант Юрий Семенюк. Он считает, что у Моргенштерна необходимо забрать все цепи, а вырученные с их продаж деньги направить на образование. Соответчиком в суде призвали стать уполномоченного по правам ребенка при Президенте РФ Анну Кузнецову.