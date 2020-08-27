Папа не против: Егор Кончаловский одобрил решение 19-летней дочери выйти замуж

Несколько лет назад сам режиссер расстался с женой Любовью Толкалиной.

Дочь Кончаловского и Любови Толкалиной решила выйти замуж. Напомним, девушке всего 19 лет. В свои годы она интересуется живописью, культурой и немного режиссурой. С дальнейшей карьерой дочь именитых родителей еще не определилась. Да и какие ее годы, настало время подумать о любви. Черноволосая кудрявая красавица готовится к свадьбе. Избранником дочери Кончаловского стал Никита Кузьмин. Рослый блондин, который старше ее на 9 лет.

Сам Кончаловский выбор дочери одобрил. С матерью Марии, актрисой Любовью Толкалиной он познакомился в 30 лет. На тот момент его избраннице было всего 18. Несмотря на счастливый брак, супруги развелись. Будущий зять Кончаловского рассказал журналистам, что изначально отец любимой был против их союза. Однако вскоре ему удалось пройти проверку и наладить с ним отношения.

Своей личной жизнью Мария предпочитает не делиться и лишь изредка выкладывает совместные фото в сеть. Пара встречается уже несколько лет. Познакомились влюбленные на Киевском вокзале: в один промозглый вечер Михалкова-Кончаловская возвращалась оттуда домой. Будущий муж девушки нагнал ее на остановке, молодые люди разговорились. Находчивый Никита решил согреть красавицу и обменял рубашку на номер телефона. Словом, красивая история любви. Остается надеяться, что брак влюбленных будет крепким.