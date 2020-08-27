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«Это реклама – с ней жить!»: Разин пообещал жениться на Пугачевой, когда она бросит Галкина

Как отметил продюсер, в шоу-бизнесе целая очередь из желающих покорить сердце Примадонны.

«Это реклама – с ней жить!»: Разин пообещал жениться на Пугачевой, когда она бросит Галкина
Разин пообещал жениться на Пугачевой/http://globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что готов взять в жены примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву, если певица расстанется со своим пятым мужем — юмористом и телеведущим Максимом Галкиным.

«Да я бы и сам принял Примадонну к себе! А вообще, там в шоу-бизнесе целая очередь из потенциальных новых мужей Пугачевой! В том числе в нее входит и Басков. Да кто Пугачеву не возьмет?! Это реклама — с ней жить!»

Андрей Разин

Как отметил Разин, Галкин последние полгода «не тянет» Пугачеву из-за отмены своих концертов. Как известно, простой у него составляет примерно полгода. По его словам, все это приведет к разрыву в звездной семье. Причем случится это уже в недалеком будущем. Он добавил, что в свое время именно так Примадонна поступила с Киркоровым, бросив его из-за финансовой несостоятельности, сообщает «Собеседник».

Ранее Андрей Разин сообщил, что на содержание Пугачевой телеведущему и любящему отцу требуется примерно десять миллионов рублей в месяц. При этом он выражал обеспокоенность, что Галкин сегодня не в состоянии вкладывать в жену такие немалые деньги.

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Алла ПугачеваАндрей РазинАндрей Разин последние новостиМаксим ГалкинНиколай Басков