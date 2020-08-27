«У меня не было сомнений»: Паулина Андреева без макияжа снялась в фильме про Цоя

Премьера фильма Алексея Учителя «Цой» была запланирована на 3 сентября. Но пандемия коронавируса внесла свои правки в действительность киноиндустрии, поэтому выход фильма создателям пришлось отложить. В День российского кино режиссер и актеры, исполнившие главные роли в картине, рассказали о ленте в ходе общения с журналистами.

Паулина Андреева, появившаяся на пресс-конференции без макияжа, поведала собравшимся, что ни капли не сомневалась, когда ей поступило предложение сняться у Учителя.

«У меня не было сомнений, когда я шла в эту картину. Потому что у руля стоял Алексей Ефимович (Учитель — прим.ред.), у него есть моральное право браться за эту тему, работать с этой темой. И это было огромное счастье работать с такими партнерами, и, конечно, я не думала ни секунды, мне очень понравился сценарий» — призналась звезда.

Андреева исполнила роль последней любви легендарного рок-музыканта, — журналистки Натальи Разлоговой. Снялась, кстати, тоже без макияжа. Кроме жены Бондарчука, в картине задействованы Евгений Цыганов, Марьяна Спивак, Игорь Верник и другие знаменитости. Приурочить фильм Учитель намерен к 30-летней годовщине со дня смерти Цоя, которая наступила в этом году.