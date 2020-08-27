«Надеюсь, мы встретим вместе старость»: Юлианна Караулова рассказала об отношениях с Андреем Черным

Юлианна Караулова и ее музыкальный продюсер Андрей Черный встречаются несколько лет. В 2018 году возлюбленный звезды сделал ей предложение, однако свадьбу пара отложила. Поклонники решили, что молодые люди просто расстались, однако торжество не состоялось по другому поводу. Как рассказала СМИ сама Караулова, свадьбу отложили из-за плотных графиков и загруженности по работе. певица рассказала, что происходит в ее отношениях с Черным. Кстати, мужем и женой они пока не стали.

«То, что мы сыграем свадьбу и выложим фоточки в Инстаграм – это что-то изменит?», — улыбаясь спросила звезда.

Певица призналась, что раньше руку и сердце ей уже предлагали. Из-за этого красавица назвала себя «сбежавшей невестой». Однако с нынешним возлюбленным все по-другому. Свои отношения с избранником Юлианна афишировать не любит. Караулова призналась, что пока праздновать свадьбу и «запариваться» не хочет. При этом планы на будущее у нее с Андреем общие.

«Я надеюсь, мы встретим вместе старость, что мы будем по-прежнему друг друга любить. Но я не знаю, что будет через год», — рассказала Караулова Алене Жигаловой в программе «Алена, блин!».

Добавим, Юлианна и Андрей вместе уже несколько лет. Первые годы после знакомства пара просто дружила. В 2018 году музыкальный продюсер звезды сделал любимой предложение руки и сердца. На главный вопрос девушка ответила на съемках Новогоднего огонька на катке ВДНХ.